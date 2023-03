Homem que se passava por policial é detido com simulacro de arma em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 13:31 horas

Ele teria ameaçado pessoas e foi detido por agentes do 28° BPM

Volta Redonda – Um homem de 39 anos foi detido na madrugada deste domingo (12) por estar fazendo ameaças na Rua Geraldo Di Biase, no Aterrado. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, o homem estaria apontando a arma para as pessoas, dizendo ser policial civil. Um PM de São Paulo, que estava no local, deu voz de prisão ao homem e acionou agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM). O suspeito foi algemado e conduzido para a 93ª DP, de onde foi liberado após ser ouvido. O simulacro de pistola foi apreendido.