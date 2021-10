Homem suspeito de ameaçar atear fogo na casa da família é transferido para presídio

Matéria publicada em 30 de outubro de 2021, 09:22 horas

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, transferiu neste sábado, dia 30, para o sistema prisional, o homem de 32 anos preso, no dia anterior, suspeito de ameaça. O policial explicou que, o homem que ameaçou atear fogo na casa em que estavam sua mulher e seus filhos, de 5 e 7 anos de idade, no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí.

Segundo Atala, o motivo foi porque a mulher do suspeito se negou a dar R$ 20 a ele. As ameaças ocorreram noite de quinta-feira , dia 28. A vítima se trancou no quarto e, assim que amanheceu, procurou a delegacia. Ao saberem do fato, os agentes foram ao local, onde prenderam em flagrante o criminoso.

De acordo com a vítima, o suspeito já possui histórico de violência doméstica e é usuário de drogas.