Homem suspeito de atuar como falso médico em Valença, também é investigado pelo delegado  de Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 19:12 horas

Sul Fluminense – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edezio Ramos Júnior, disse nesta quarta-feira, dia 14, que instaurou procedimento para apurar uma possível atuação em Volta Redonda do homem preso em Valença, na semana passada, suspeito de ser um falso médico. Ele chegou a exercer a profissão por dois meses no Hospital Escola de Valença.

O suspeito está preso na Cadeia Púbica de Volta Redonda. Edezio disse que foi comunicado pelo delegado de Valença, Carlos César, sobre a possibilidade de o homem ter trabalhado em hospitais não apenas de Volta Redonda, mas de Mendes, Piraí e Barra do Piraí.

Ele foi autuado em flagrante por falsidade ideológica, lesão corporal, exercício ilegal da medicina, uso de documento falso e falsa identidade.

Segundo o delegado de Valença, ele usava os dados e documentos de um médico, atualmente residente em Goiás, mas também se apresentava como tenente do Exército Brasileiro, inclusive com documentos pertinentes e fardamento. As investigações revelaram que o acusado se aproveitou da pandemia de Covid-19 e da escassez de médicos e se apresentou ao Hospital Escola de Valença como médico cirurgião e intensivista, usando a identidade de tenente do Exército Brasileiro para cobrir plantões vagos no Hospital Escola.

O delegado de Volta Redonda disse que está entrando em contato com os hospitais, para apurar se esse suspeito também atuou como falso médico na cidade.