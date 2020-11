Homem suspeito de estuprar a enteada é transferido para o sistema prisional

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 14:54 horas

Paraty – Um homem, de 33 anos, foi transferido na segunda-feira, dia 2, da cela provisória da 167ª DP (Paraty) para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso no fim de semana, suspeito de crime de estupro de vulnerável.

O suspeito foi capturado por policiais civis de Paraty, no bairro de Ribeira, em Angra dos Reis, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial.

Segundo os agentes, o criminoso é suspeito de ter abusado sexualmente da sua enteada de 13 anos.