Homem suspeito de estuprar a própria filha é transferido para presídio

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 11:30 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 31 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi transferido nesta sexta-feira, dia 16, para Cadeia Pública de Volta Redonda, onde ficará à disposição da Justiça. Ele é suspeito de violentar sexualmente a própria filha, de 9 anos, em Angra dos Reis.

A criança foi abusada quando ia para casa do pai, que tinha a guarda compartilhada da menor. Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que prenderam o suspeito, disseram que o pai obrigava a filha a assistir filmes pornográficos com ele.

O homem foi preso na sua residência no bairro Nova Angra, onde praticou o crime contra a filha.