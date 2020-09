Homem suspeito de golpear a ex-mulher com 30 facadas em Barra do Piraí está foragido

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 19:47 horas

Barra do Piraí – Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), do distrito da Califórnia, procuram por um homem de 43 anos, suspeito de tentativa de feminicídio, em Barra do Piraí. Segundo os agentes, ele golpeou na segunda-feira, dia 28, a ex-mulher, de 39 anos, com 30 facadas pelo corpo, sendo 23 delas nas costas da vítima.

O crime foi na casa da mulher, na Rua 30, no bairro Recanto Feliz, que foi invadida pelo suspeito. Os PMs disseram que ele tentou matar a mulher, por não se conformar com a separação do casal.

A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista. Ela não corre risco de morrer.