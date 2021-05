Homem suspeito de matar enteado é transferido para presídio

– Um homem, de 33 anos, suspeito de matar o enteado dele, Bruno Ricardo Barbosa, de 23, foi transferido neste sábado, 29, da cela provisória da Delegacia de Três Rios, para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. O crime foi na Travessa Manoel de Oliveira, no bairro Caixa D´água, em Três Rios. Ele foi preso por policiais do 38º Batalhão da PM, que apreenderam a faca com manchas de sangue, usada no homicídio.Testemunhas disseram aos policiais do 38º Batalhão da PM, que o suspeito apresentava sintomas de embriaguez quando discutiu com enteado, esfaqueando a vítima em seguida. Ainda de acordo com testemunhas, a discussão foi por motivo fútil. A faca usada no crime foi apreendida pelos agentes.