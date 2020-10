Homem suspeito de roubar veículo é preso em flagrante em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 18:43 horas

Angra dos Reis – Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), um homem suspeito de roubo de veículo.

Após tomar conhecimento de um roubo de veículo, os agentes deram início às diligências no bairro do Frade, em Angra dos Reis, onde localizaram o veículo roubado e o carro usado pelos criminosos durante a ação. Um dos autores, que estava sozinho na condução do seu veículo, confessou ter participado do crime, mas se negou a informar a identificação dos demais comparsas.

O suspeito foi conduzido com o veículo roubado para a unidade policial, onde foram feitos os procedimentos de praxe, e ele encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.