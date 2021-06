Homem suspeito de roubo em Itatiaia é transferido para presídio  

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 17:06 horas

Itatiaia – Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) transferiram nesta sexta-feira (4), um homem suspeito de roubar um posto de gasolina, no bairro de Penedo, em Itatiaia. Ele foi transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro.

Segundo os agentes, após tomarem conhecimento de um roubo em um posto de gasolina, uma equipe foi ao local. Os funcionários do estabelecimento foram levados à delegacia por policiais militares, descreveram as características físicas do autor, as roupas que usava e os detalhes da motocicleta que ele conduzia.

Após terem acesso às gravações do sistema de câmeras do estabelecimento, os policiais imediatamente iniciaram diligências e conseguiram localizar o autor e a moto utilizada no crime.

Na residência do suspeito, os agentes encontraram as roupas e o capacete usados durante o assalto e a quantia roubada. Na delegacia, ele confessou o crime.

No sistema prisional, ele ficará à disposição da Justiça.