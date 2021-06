Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 20:31 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular da unidade policial Rodolfo Atala, prenderam um homem suspeito de tripla tentativa de homicídio. Ele foi localizado e detido no bairro Asa Branca, em Barra do Piraí.

Atala disse que o suspeito atirou no mês de maio deste ano, dentro de um bar, no bairro Santa Bárbara, também no mesmo município. O delegado disse que o estabelecimento estava lotado de pessoas, inclusive de crianças, quando ocorreram os disparos.

Na ocasião, três pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram. O delegado que a intenção do suspeito era atingir apenas um dos frequentadores do bar, que foi baleado. As outras duas pessoas feridas foram vítimas de bala perdida. O motivo dos crimes não foi revelado pela polícia.