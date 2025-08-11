terça-feira, 12 agosto 2025
Homem tenta escalar prédio para fugir da polícia em Barra Mansa

Operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar apreendeu entorpecentes e dinheiro

Barra Mansa – Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou, na tarde desta segunda-feira (11), na prisão de um homem suspeito de atuat como gerente do tráfico de drogas no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. A operação foi coordenada pelo delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia e contou com policiais civis da unidade e agentes do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar.

As equipes foram até a Rua Arábica para verificar uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas em uma área conhecida pelo comércio ilegal de entorpecentes, dominada por uma facção criminosa.

Ao perceber a presença dos agentes, o suspeito fugiu com uma bolsa para o interior de um prédio. Ele entrou em um apartamento no quarto andar, arremessou a bolsa pela janela e escalou até o apartamento logo acima, mas acabou sendo preso. Dentro da bolsa, foram encontraram 155 pinos de cocaína, seis frascos de lança-perfume, 18 pedras de crack, 23 sacolés de maconha, um rádio transmissor e R$ 111 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde o caso foi registrado.

