Homem tenta invadir residência e agredir duas mulheres na Piteiras

Foto: Paulo DimasBarra Mansa -Um homem de 30 anos foi detido na noite de domingo (8), por agentes do 28º Batalhão de Polícia, suspeito de tentar invadir e agredir duas mulheres, de 49 e 26 anos, no bairro Piteiras, Barra Mansa.

De acordo com o apurado pela reportagem, os policiais estiveram no endereço, na Rua Enéas da Paixão, onde as vítimas relataram que o suspeito vem lhes ameaçando desde o dia seis de outubro e que seria a terceira vez que ele invade a casa delas, pulando o muro. Elas teriam contado ainda que no dia anterior, ele teria agredido fisicamente a mulher de 49 anos.

O suspeito foi detido pelos policias próximo à residência das mulheres. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 90ª DP, onde o caso começa a ser investigado.