Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 17:09 horas

Porto Real – O delegado titular da 100 DP (Porto Real), Marcelo Nunes Ribeiro, disse que está analisando as imagens gravadas por uma câmera de segurança, que registrou a invasão de três homens a uma sorveteria. A ação criminosa foi na manhã desta segunda-feira, dia 11, na Avenida Dom Pedro II, em Porto Real.

Os criminosos estavam armados com pistolas e um fuzil. Um deles, vestia camisa da Polícia Civil. Policiais disseram que o trio rendeu o dono da sorveteria e queriam as chaves da casa lotérica, que fica ao lado do estabelecimento invadido pelos bandidos. Como não conseguiram as chaves, os bandidios fugiram sem levar nada da sorveteria.

O delegado explicou que o dono da sorveteria, não era dono da casa lotérica, que estava fechada. Nunes disse que está registrando depoimento de testemunhas e tentando localizar e prender os suspeitos que, certamente, pretendiam praticar roubo na casa lotérica.