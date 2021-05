Homens com antecedentes criminais são detidos em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 16:58 horas

Barra Mansa – Um motorista, de 42 anos, que dirigia um Gol, juntamente com o passageiro, um jovem de 21 anos, foram detidos por policiais militares, em Barra Mansa. O carro em que eles estavam foi interceptado, na terça-feira (18), na Rua José Modesto Mário, no bairro Boa Sorte. Os suspeitos saíram da cadeia em dezembro do ano passado, e possuem passagem pela polícia por diferentes crimes.

Os PMs contaram que os dois suspeitos saíram do veículo alterados e negaram ser revistados. Além disso, gritaram para os agentes abaixarem as armas, que naquela localidade “era tudo deles e eles mandavam em tudo ali”.

Os dois suspeitos resistiram a voz de prisão, sendo necessária o uso proporcional de força por parte dos policiais, para contê-los. Nada de ilícito foi encontrado no carro.

Os dois foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram submetidos a um teste de alcoolemia, que atestou positivo para embriaguez. Na 90ª DP, o motorista passou a responder por embriaguez ao volante, desobediência, resistência e desacato. O jovem vai responder em liberdade pelos mesmos crimes, menos embriaguez ao volante.

O veículo foi apreendido pela Guarda Municipal, por falta de licenciamento.

Na delegacia, os agentes apuraram que o motorista tem passagem pela polícia por latrocínio (roubo seguido de morte), outras duas entradas por tráfico de drogas. Ele ainda tem antecedentes criminais por posse ilegal de arma, injúria, desobediência, associação para o tráfico e ameaça. Ele saiu da cadeia no dia 11 de dezembro de 2020.

Já o jovem tem quatro passagens pela polícia, por tráfico de drogas e uma por corrupção ativa. Os PMs disseram que ele saiu da cadeira no dia 5 de dezembro do ano passado.