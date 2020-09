Homens são presos após informações sobre tráfico no Bracuhy

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 20:20 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre traficantes que comercializam drogas diariamente na Avenida Paraíba, no Bracuhy, em Angra dos Reis, levou policiais militares a prenderem, nesta terça-feira (22) dois homens além de apreenderem 85 pinos de cocaína e aproximadamente R$ 100 em espécie.

Assim que se aproximavam do local denunciado, os policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) flagraram um homem comercializando drogas, entregando material suspeito à uma outra pessoa. Nesse momento, os agentes deram voz de prisão e o suspeito informou que traficava a mando do gerente do tráfico na localidade conhecida como casinhas do Bracuhy. Os dois foram conduzidos à 166ª DP, onde foram autuados com base na lei 11.343/06.

Vale reforçar que em Angra dos Reis a população pode denunciar atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.