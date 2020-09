Homens são presos com 17 quilos de maconha na Via Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 15:37 horas

Piraí – Um jovem, de 21 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira, dia 30, com aproximadamente 17 quilos de maconha prensada, em Piraí. Os entorpecentes estavam divididos, parte no cilindro de GNV, e parte em um saco de farinha, que estavam no porta-malas do carro conduzido pelo suspeito.

O outro homem, de 31 anos, que pilotava uma moto, suspeito de ser comparsa do jovem, também foi abordado por policiais militares, na Via Dutra, sentido Rio. Eles, que moram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, disseram que foram buscar a droga em Itaquera (SP).

A dupla e o material apreendido foram levados para a 94ª DP (Piraí).