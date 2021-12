Homens são presos com arma e drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 16:03 horas

Barra Mansa – Dois homens, de 22 e 21 anos, foram presos segunda-feira, dia 29, na Travessa Maria Dolores, no Santa Izabel, em Barra Mansa. Segundo os policiais, a equipe foi informada de que os suspeitos que teriam participado de uma troca de tiros no bairro Contorno, no dia 25 de novembro, estariam no Santa Izabel.

Chegando ao local, os PMs avistaram os homens e, quando foi feita a abordagem, encontraram com um deles um revólver Taurus calibre 38 municiado, um aparelho celular e a quantia de R$ 395. Com o segundo suspeito encontraram 32 trouxinhas de maconha, 56 pinos de cocaína, 07 munições calibre 38 e R$ 190.

Os suspeitos foram levados para a 90ª DP para registro da ocorrência e foram autuados e presos em flagrante.