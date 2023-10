Homens são presos com drogas e animais silvestres em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 28º BPM, prenderam dois homens por tráfico de drogas e por manter animais silvestres em cativeiro sem licença, neste sábado (28), no Bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Após denúncia de que homens envolvidos com tráfico de drogas e com animais silvestres no bairro Siderlândia estariam no bairro Vista Alegre, os policiais revistaram uma residência na Rua José, no Loteamento Airuoca. No local, os agentes encontraram duas gaiolas com quatro macacos. Ao ser questionado sobre as drogas, um dos homens informou onde elas estavam escondidas.

Foram encontrados 743 pinos de cocaína, dois celulares, R$480, além dos quatro macacos, da espécie Mico Sagui. Os dois homens, de 30 e 27 anos, e o material apreendido foram encaminhados para 90° DP, onde a ocorrência foi registrada.