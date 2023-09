Volta Redonda – O corpo de um homem foi encontrado nesta quinta-feira (7), com mãos e pés amarrados, na estrada que liga Volta Redonda a Getulândia, no bairro Roma. As primeiras informações dão conta de que a vítima foi morta a tiros. A perícia está no local e o corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), que passa a investigar o crime.