Matéria publicada em 24 de dezembro de 2021, 09:09 horas

Volta Redonda – Foi identificada como Marly da Silva, de 62 anos, a mulher que morreu na quinta-feira (23), num acidente de trânsito próximo a um condomínio, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Ela e a neta, de 11 anos, estavam numa moto que colidiu com uma carreta.

A criança foi socorrida no Hospital São João Batista. Chovia no momento do acidente.