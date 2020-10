Identificada vítima de latrocínio em Itatiaia

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 15:50 horas

Itatiaia – Foi identificado como Bruno de Oliveira Alves, de 36 anos, o homem morto a tiros na quinta-feira, dia 29, em Itatiaia. O crime foi na Rua dos Sabiás, no bairro Country Club, quando a vítima estava em uma moto.

Policiais civis tentam localizar os dois homens, que atiraram na vítima, que morreu no local do crime. Um dos atiradores assumiu a direção da moto e, junto com o comparsa, fugiu no veículo.

Na 99ª DP (Itatiaia) foi instaurado um inquérito para apurar o latrocínio.