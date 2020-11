Identificado homem assassinado em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 11:55 horas

Barra Mansa – Foi identificado como Lucas Santana, de 27 anos, o homem morto a tiros na noite dessa sexta-feira, dia 27, em Barra Mansa. O crime foi na Rua Sebastião Dias dos Santos, na Vila Maria.

Segundo testemunhas, ocupantes de um carro, cuja marca e placa não foram anotados, passaram atirando na vítima, que morreu no local do crime. Ainda de acordo com testemunhas, os atiradores fugiram em direção ao bairro Saudade.

Policiais civis, que investigam o homicídio, ainda não tem pista dos criminosos e não sabem o motivo do assassinato.