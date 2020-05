Identificado homem assassinado no Jardim Cidade do Aço

Vítima, de 56 anos, foi morta a tiros na tarde de terça-feira, dia 05

Volta Redonda – O homem assassinado na tarde de terça-feira, dia 05, na Rua José Domingos de Assis, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, foi identificado. Trata-se de Eduardo Barros Silva, de 56 anos. Eduardo era morador do bairro São Lucas e foi morto a tiros no local.

Não há informações sobre a identidade dos autores do crime, que teriam sido dois homens, encapuzados, vistos fugindo do local após os disparos.

Outro caso

O corpo de um suspeito, morto numa troca de tiros com a PM no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda, também foi identificado. Segundo policiais militares, Igor Freitas Claudino, de 24 anos, estava armado com um revólver calibre 38 no momento do confronto; além de usar um rádio de comunicação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar atendimento ao suspeito, que foi encontrado sem vida.

A troca de tiros ocorreu numa área de mata, no ponto do bairro conhecido como rodo. Outro suspeito, que usava uma pistola, fugiu. Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado.