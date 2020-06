Identificado homem encontrado morto na Via Dutra

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 09:50 horas

Barra Mansa – Foi identificado como Pedro Souza, 20 anos, o homem encontrado morto no sábado (13), às margens da Via Dutra, Km 262, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa.

A vitima estava com as mãos amarradas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.