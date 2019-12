Identificados todos os corpos encontrados em caminhão em Angra dos Reis

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 17:06 horas

Angra dos Reis- A Polícia Civil (166ª DP) informou que os sete corpos, encontrados na caçamba de um caminhão, em frente ao Corpo de Bombeiros, foram todos identificados. Porém ainda há no IML (Instituto Médico Legal) dois corpos, que ainda não foram liberados, devido ao não comparecimento da família.

No entanto, já foram liberados para sepultamento os corpos de Jonathan Gonçalves Leite, de 26 anos, Yuri Cunha dos Santos; de 18 anos; Tiago Daniel Firmino; de 25 anos; Webleson dos Anjos, de 15 anos, e Weslley Vieira Santos , de 18 anos.

Os policiais apuraram que os mortos eram integrantes de uma facção criminosa e que eles estavam envolvidos no confronto ocorrido no último fim de semana, no bairro Frade. Ainda de acordo com policiais, o motorista do caminhão, que foi obrigado a transportar os corpos, já prestou depoimento na delegacia.