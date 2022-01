Idoso de 63 anos suspeito de agredir namorada é preso em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2022, 14:17 horas

Barra do Piraí- Policiais prenderam na noite de sexta-feira, dia 28, um idoso de 63 anos suspeito de ter agredido a sua namorada.

De acordo com informações das autoridades policiais, a agressão ocorreu na Rua Onofre Infante Vieira, no Centro de Barra do Piraí.

Segundo informações da polícia, foi a própria vítima quem fez a denúncia, onde afirmou que o namorado iniciou as agressões após os dois se desentenderem por causa de uma ligação que ela tinha recebido.

A vítima ainda afirmou que o homem furtou o celular dela e fugiu, sendo encontrado após buscas próximo ao local.

Levado para a delegacia de polícia, o idoso vai responder por violência doméstica com base na Leia Maria da Penha. Já a mulher foi levada para a Santa Casa de Barra do Piraí, onde foi atendida e liberada depois de ser medicada.