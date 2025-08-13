Idoso de VR retorna para casa com apoio da Semop

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realizou, nesta quarta-feira (13), uma ação para auxiliar um homem de 78 anos a retornar à própria residência, no bairro Casa de Pedra. O imóvel estava ocupado há cerca de quatro meses pelo filho dele, de 48 anos, que possui uma medida protetiva em seu desfavor por agredir o pai.

Durante esse período, o idoso permaneceu em Angra dos Reis, onde possui outra casa. A medida protetiva havia sido determinada pela Justiça para evitar a aproximação do filho, garantindo a segurança da vítima. Ele inclusive é acompanhado pela Patrulha de Proteção ao Idoso.

Nesta quarta-feira, a equipe da patrulha foi acionada para acompanhar o retorno do idoso e, com o apoio de outros guardas municipais, resguardar a integridade física de todos os envolvidos. O filho deixou o imóvel, levando seus pertences, sob acompanhamento dos agentes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da Patrulha de Proteção ao Idoso na garantia dos direitos.

“A Patrulha de Proteção ao Idoso tem como missão não apenas agir em situações de violência, mas também prevenir e mediar conflitos, garantindo que os direitos dos nossos idosos sejam respeitados. Esse caso mostra como o serviço é fundamental para a proteção e segurança dessa população”, afirmou.

Como pedir ajuda?

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na delegacia de Volta Redonda (93ª DP), com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).