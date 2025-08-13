quarta-feira, 13 agosto 2025
Fale conosco

Idoso de VR retorna para casa com apoio da Semop

Imóvel de propriedade do homem estava sendo ocupado por seu filho, contra quem tem uma medida protetiva

by arthur

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realizou, nesta quarta-feira (13), uma ação para auxiliar um homem de 78 anos a retornar à própria residência, no bairro Casa de Pedra. O imóvel estava ocupado há cerca de quatro meses pelo filho dele, de 48 anos, que possui uma medida protetiva em seu desfavor por agredir o pai.

Durante esse período, o idoso permaneceu em Angra dos Reis, onde possui outra casa. A medida protetiva havia sido determinada pela Justiça para evitar a aproximação do filho, garantindo a segurança da vítima. Ele inclusive é acompanhado pela Patrulha de Proteção ao Idoso.

Nesta quarta-feira, a equipe da patrulha foi acionada para acompanhar o retorno do idoso e, com o apoio de outros guardas municipais, resguardar a integridade física de todos os envolvidos. O filho deixou o imóvel, levando seus pertences, sob acompanhamento dos agentes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da Patrulha de Proteção ao Idoso na garantia dos direitos.

“A Patrulha de Proteção ao Idoso tem como missão não apenas agir em situações de violência, mas também prevenir e mediar conflitos, garantindo que os direitos dos nossos idosos sejam respeitados. Esse caso mostra como o serviço é fundamental para a proteção e segurança dessa população”, afirmou.

 

Como pedir ajuda?

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na delegacia de Volta Redonda (93ª DP), com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Você também pode gostar

BM: Homem é preso por descumprir medida protetiva...

Angra terá curso naval para mulheres na Ilha...

Polícia Rodoviária prende três suspeitos com 40 litros...

Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de...

Engavetamento envolvendo dois carros e duas motos deixa...

Barra Mansa: criminosos aplicam golpes com falso cadastro...

Polícia Civil prende 22 em operação contra o...

Operação da Polícia Civil apreende drogas e rádio...

Operação coíbe criação irregular de cavalos em condomínio...

PF deflagra operação contra armazenamento e compartilhamento de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996