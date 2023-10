Idoso é morto a tiros no bairro Vila Ursulino

O idoso conhecido como Manoel da Mina, foi assassinado a tiros por volta das 8h30min, próximo à sua residência, na Rua Professor Moarcyr Arthur Chiesse, em frente ao Posto de Saúde no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada e está no local do homicídio

De acordo com o apurado pela reportagem, Manoel era aposentado e cuidava da mina d’água que serve aos moradores da Vila Ursulino e de outros bairros. Ainda não se tem informações sobre a autoria e tampouco sobre a motivação do crime. Mas, sabe-se que a área onde o idoso se encontrava é visada pelo crime organizado. Inclusive, nos últimos dias 3 e 4 a Polícia Militar fez duas incursões no bairro onde detiveram jovens e apreenderam granada e cargas de drogas. Em uma das ações, foram apreendidos em uma área de mata, atrás do Posto de Saúde, próximo ao local onde Manoel morto, 664 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha e farto material para endolação.