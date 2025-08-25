Idoso é preso suspeito de agredir sobrinhas a pauladas e ameaçar irmã em VR

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda prendeu em flagrante um homem de 64 anos suspeito de ameaçar e xingar a irmã, de 74 anos, e agredir a pauladas duas sobrinhas, de 38 e 43 anos. O caso aconteceu na sexta-feira (22), no bairro Vila Mury, e foi atendido pelo serviço especializado após denúncia.

De acordo com as vítimas, as ameaças teriam tido início pela manhã, no entanto o homem deixou a residência. Mais tarde, ele retornou e praticou as agressões, inclusive com golpes de pauladas contra as sobrinhas. Ele foi contido por vizinhos, que chamaram a Patrulha de Proteção ao Idoso. Os guardas o detiveram e encaminharam as vítimas para atendimento médico, onde receberam os cuidados necessários e foram liberadas. O agressor foi levado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado e preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria.

Serviço em defesa dos idosos

Criada para atuar de forma especializada na defesa dos direitos da pessoa idosa, a Patrulha de Proteção ao Idoso conta, além dos guardas municipais, com um psicólogo que desenvolve um trabalho humanizado, oferecendo acolhimento, acompanhamento e orientação às vítimas de violência, além de reforçar a rede de proteção social do município.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância desse tipo de atuação. “A Patrulha de Proteção ao Idoso é essencial para garantirmos que nossos idosos vivam com dignidade, respeito e segurança. Casos como esse mostram a necessidade de estarmos atentos e de termos equipes preparadas para agir com rapidez e acolhimento. Nossa prioridade é proteger vidas e assegurar direitos, e é isso que temos feito”, garantiu Coronel Henrique.

Como procurar ajuda?

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso; ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).