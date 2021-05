Idoso é preso suspeito de estuprar a sobrinha em Valença

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 15:00 horas

Valença e Três Rios – Policiais civis da 91ª DP (Valença), em conjunto com agentes da 92ª DP (Rio das Flores), prenderam, na terça-feira, dia 4, um homem suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi capturado no bairro Osório, em Valença, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial.

O homem é suspeito de violentar sexualmente a sobrinha, em 2014, quando ela tinha oito anos. O crime era praticado na própria casa da vítima, no bairro Jardim Valença, e na casa do tio dela.

O abuso foi descoberto após a menina contar para mãe, que procurou a Delegacia de Valença.

O delegado Carlos César disse que um exame médico feito na criança, na época, confirmou que ela foi estuprada. Contra o suspeito foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Suspeito de estuprar enteados é preso em Três Rios

Policiais civis capturaram, também na terça-feira, dia 4, um homem, de 58 anos, em Três Rios, em cumprimento a mandado de prisão condenatória de estupro de vulnerável.

Em 2014, em Santo Aleixo, município de Magé, na Baixada Fluminense, o autor foi acusado de molestar duas crianças, de 12 e 14 anos, que eram seus enteados. Ele estava foragido desde 2018, quando passou a se esconder em Três Rios.