Idoso é preso suspeito de importunar sexualmente menina de 10 anos em Pinheiral

Ocorrência foi encaminhada à 101ª Delegacia de Polícia, onde segue em investigação

by Mayra Gomes

Pinheiral – Um idoso de 62 anos foi preso na noite de sexta-feira (8) suspeito de importunar sexualmente uma menina de 10 anos, no bairro São Jorge, em Pinheiral.

Agentes da Polícia Militar foram acionados por volta das 22h10 para verificar uma denúncia de lesão corporal. No local, o suspeito afirmou que havia discutido com um homem. Uma pessoa que passava pela rua informou que duas jovens, sendo uma delas menor de idade, também estavam envolvidas na confusão.

As meninas foram localizadas, e a de 10 anos relatou aos policiais ter sido vítima de importunação sexual. Diante do relato, outra equipe foi acionada para apoio, e todos os envolvidos foram levados à 101ª Delegacia de Polícia, incluindo a mãe da criança. O irmão da vítima, de 18 anos, esteve presente como testemunha.

O homem permaneceu preso, e o caso segue sob investigação da Polícia.

 

 

 

 

 

 

 

