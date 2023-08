Idoso é resgatado após ficar trancado por dois dias sem alimentação no Santa Cruz

Volta Redonda – Um idoso, de 74 anos, com dificuldades de locomoção, foi resgatado na terça-feira (15), por agentes da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda. Ele teria sido deixado trancado sozinho por dois dias, sem alimentação, dentro de sua casa, localizada no bairro Santa Cruz. Os guardas municipais chegaram até o local após denúncia de um familiar da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) e o idoso segue recebendo a assistência necessária.

O idoso foi encontrado no interior da residência, trajando roupas sujas e sem alimentação. e Havia apenas restos de comida azeda em panelas e a geladeira estava vazia. Conduzido A vítima foi levada para o Hospital Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, onde foi submetida a exames e em seguida recebeu alta.

Segundo informações dos agentes, a denúncia teria partido da irmã do idoso, que conseguiu fazer contato com ele e em seguida procurou o Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), localizado nas dependências da 93ª DP, no Aterrado. Os policiais acionaram a patrulha, que fez o atendimento imediato. Para conseguir resgatá-lo, os guardas municipais Ana Lucia e Adam, que formam a patrulha, tiveram que violar o cadeado do portão de acesso à casa, com apoio de outras viaturas.

O responsável pelos cuidados do idoso foi encaminhado à 93ª DP para a confecção do Registro de Ocorrência (RO), e vai responder por infringir o Estatuto do Idoso, que se refere a ‘deixar de prestar assistência ao idoso’.

“Mais de 1,5 mil idosos já receberam exemplares do Estatuto do Idoso e as nossas palestras informativas sobre a violência contra os idosos vêm dando resultado. É preciso denunciar através dos números 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal) e 197 (Polícia Civil), para que os casos de violência contra os idosos sejam investigados e solucionados, e para que os criminosos não tenham a sensação de impunidade”, orientou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Cedidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)