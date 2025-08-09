domingo, 10 agosto 2025
Idoso é vítima de furto e suspeito é detido por populares em Itatiaia

Homem de 31 anos foi flagrado com objetos e dinheiro da vítima no Jardim Paineiras

by adrielly ribeiro

Foto: Reprodução

Itatiaia – Um homem de 31 anos foi detido por populares após furtar a residência de um idoso de 70 anos, na tarde deste sábado (9), no bairro Jardim Paineiras. Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para verificar a ocorrência na Rua Otacílio José da Silva.

Durante o deslocamento, os policiais encontraram o suspeito, já contido por moradores. Com ele, foi apreendida uma sacola da Boticário contendo três frascos de desodorante, duas caixas de meias, bijuterias, documentos e R$ 96 em espécie.

O material recuperado e o suspeito foram encaminhados à 99ª DP para os procedimentos legais. A ocorrência segue em andamento.

