Idoso em situação de abandono é resgatado em Volta Redonda

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção ao Idoso resgatou um homem de 75 anos, em situação de abandono, nesta quinta-feira (28). De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), ele foi encontrado em situação insalubre e sem condições de subsistência dentro da própria casa, no bairro Açude I, após equipes da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) acionarem a Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço ligado à Semop.

O idoso foi encontrado deitado sobre uma cama e com muita sujeira ao redor, como restos de comida, roupas, recicláveis e fezes de animais pelo imóvel, o que causava um forte odor. Não havia alimento ou água potável. Ao lado da cama do homem, as equipes encontraram um cão de estimação. O animal ficou agressivo com a presença dos profissionais e foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros para que eles o contivessem.

Diante dessa situação, o idoso recebeu os primeiros cuidados ali mesmo no imóvel e foi encaminhado ao Hospital do Retiro. Segundo informações obtidas pela Patrulha do Idoso no local, o homem, natural do estado da Bahia, não tem familiares vivos e mora sozinho na casa. O caso está sendo acompanhado pela rede de proteção ao idoso do município, que inclui a Patrulha de Proteção e a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

“Gostaria de parabenizar a todos os servidores envolvidos: Saúde, Corpo de Bombeiros, mas em especial aos agentes da Patrulha do Idoso – guarda Ana Lúcia e o psicólogo Victor, por mais um caso de sucesso. É importante ressaltar que esse caso se tratou de um resgate de uma vida. Que casos como esse sirvam de exemplos para que possamos estar cada vez mais vigilantes e atentos aos nossos vizinhos, amigos e que a população continue nos auxiliando, através de denúncias, a garantirmos a proteção a essa parcela tão vulnerável da sociedade”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Como acionar a Patrulha do Idoso

Quem tiver conhecimento de violência ou situação de abuso e maus-tratos contra idosos deve procurar a Patrulha do Idoso, através do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP); por meio do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); ou grupos de convivência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); ou direto na Semop, na Ilha São João, e pelo número 153 (GMVR).