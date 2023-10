Idoso morre após cair de cavalo em Quatis

Quatis – Um homem de 64 anos morreu na noite de quinta-feira (19), após cair do cavalo e bater a cabeça. Caso aconteceu na estrada que liga Quatis ao distrito de Amparo, em Barra Mansa.

Uma ambulância do SAMU foi chamada, mas a vítima não resistiu. Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar chegaram a ir até o local e realizar a perícia do acidente.

O caso foi registrado na 100ª DP.