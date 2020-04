Idoso suspeito de assediar adolescente é investigado em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 16:45 horas

Volta Redonda – Um idoso, de 67 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de Volta Redonda, suspeito de assediar uma adolescente de 16 anos, no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda.

A investigação foi iniciada após a Polícia Militar ser acionada na tarde desta quinta-feira, 02, e tomar conhecimento de uma discussão envolvendo o suspeito e a mãe da adolescente, de 32 anos. Ambos se agrediram durante a briga, que aconteceu na Rua D, no mesmo bairro.

A PM afirma que foi chamada inicialmente para atender um possível caso de estupro de vulnerável e quando os policiais chegaram ao local, a mãe da adolescente denunciou o idoso, informando que o mesmo teria oferecido um telefone celular à menor em troca de favores sexuais. O suspeito foi encontrado dentro de um veículo sendo hostilizado por populares no momento da abordagem da Polícia Militar.

Após a denúncia, todos foram conduzidos até a 93ª DP (Volta Redonda) para registro da ocorrência; o caso foi registrado com base no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tanto o suspeito quanto a mãe da adolescente foram indiciados por lesão corporal. Após serem ouvidos, todos foram liberados .