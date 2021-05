Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 17:43 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nesta terça-feira, dia 4, por meio de mandado judicial, um homem de 60 anos, suspeito de feminicído. Ele foi localizado em uma fazenda, no distrito de São José do Turvo, em Barra do Pirai.

Edézio disse que o idoso é suspeito de assassinar em 2013, no bairro São Sebastião, a ex-namorada Rosilene Luiza Vieira, que na época tinha 46 anos. Segundo o policial, o homem matou porque não se conformava com o fim do relacionamento amoroso do casal.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.