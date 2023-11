Idoso tem mal súbito e morre no bairro Volta Grande

Volta Redonda – Um senhor idoso, ainda não identificado, morreu na tarde desta terça-feira (14) enquanto passava, de bicicleta, pela Rua 1021, no Volta Grande.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o homem teve um mal estar e sentou-se à sombra. Reclamou de dores nas pernas e acabou desfalecendo. Populares tentaram reanima-lo, sem sucesso. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o idoso já estava morto. Ele usava bermuda branca e camiseta amarela. Toda a movimentação foi acompanhada por uma câmera de segurança.

A Polícia Militar está no local para registrar a ocorrência. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.