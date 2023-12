Incêndio atinge fábrica de caixão na RJ 145

Valença – Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta segunda-feira (4), para conter um incêndio na fábrica de caixões Vale Verde Indústria e Comércio de Urnas, localizada na Rodovia Prefeito Clóvis Corrêa (RJ – 145), estrada que liga Valença a Barra do Piraí.

De acordo com o apurado pela reportagem, o fogo teria iniciado em um cilo onde é armazenado serragem. Nesse momento as equipes estão realizando o rescaldo, uma vez que o material ainda se encontra queimando em profundidade. Todo o material deverá retirado do cilo. Não houve feridos.