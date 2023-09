Barra Mansa – Foi identificado como Wesley da Silva Vilarinhos, de 30 anos, o homem morto a tiros no início da noite desta terça-feira (26), na esquina das ruas João Afonso Borges e Enezer José Gonçalves, no bairro Vila Independência. As primeiras informações dão conta de que ele estava pilotando a moto quando foi atingido. A Polícia Militar está no local.