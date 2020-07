Índices de homicídios e de roubo de carros caem em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 09:19 horas

Volta Redonda – O número de homicídios em Volta Redonda teve queda acentuada em 2020 quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública até o mês de maio, foram 48 assassinatos em 2019 e 35 este ano.

O único mês de 2020 mais violento que o mês correspondente de 2019 foi janeiro, pois a Polícia Civil registrou nove assassinatos contra dois. O dado mais preocupante, no entanto, aponta para uma alta significativa entre abril e maio deste ano: foram quatro homicídios contra dez no quinto mês do ano.

O número de carros roubados também caiu de maneira significativa, pois foram 27 veículos alvos de bandidos nos cinco primeiros meses de 2019 e 17 na mesma situação em 2020. Por outro lado, as apreensões de drogas em poder de traficantes subiram. Foram 153 ocorrências este ano, contra 141 no mesmo período de 2019.

Um dado curioso se encontra no item “roubo a estabelecimentos comerciais” analisando o período de janeiro a maio. Apesar do comércio ter ficado fechado durante um bom período, os números de 2020 ainda são maiores que os obtidos em 2019. São 31 roubos contra 29, fruto principalmente de um mês de janeiro atípico, com 17 ocorrências (mais da metade). O mesmo não se repete com “roubo a transeunte”, que teve queda entre 2019 e 2020, com 131 e 81 ocorrências respectivamente.