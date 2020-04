Informação do Disque Denúncia leva polícia a prender bandido que ofereceu suborno à policiais militares em Angra dos Reis

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 09:00 horas

Angra dos Reis – Nesta segunda-feira (27), quando verificavam informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas na Japuíba, Angra dos Reis, policiais militares prenderam um homem que ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 aos agentes para que não fosse preso. Segundo os militares, Antônio Marcos dos Santos, tinha seis anotações criminais e era oriundo da Comunidade do Jacaré, no Rio de Janeiro.

Os policiais checavam denúncias repassadas pelo Disque Denúncia de Angra dos Reis na Estrada Angra-Getulândia e quando a viatura passava pelo local, os agentes suspeitaram de um homem com camisa vermelha que segurava um saco na mão. Ao perceber a chegada dos militares, ele jogou a sacola fora e tentou fugir, sem sucesso. Com ele foram apreendidos 40 pinos de cocaína e, quando recebeu voz de prisão, Antônio subornou os policiais, oferecendo R$ 1.500,00 para que ele não fosse preso. Diante dos fatos, foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis a população pode denunciar qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.