Informações do Disque Denúncia levam polícia a apreender drogas durante operações Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 17:02 horas

Angra dos Reis – Na madrugada desta quinta-feira (9), seguindo informações repassadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), policiais militares apreenderam 558 tiras de maconha e prenderam um homem acusado de tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Promorar, em Angra dos Reis.

Segundo os policiais, no local observaram um homem em atitude suspeita que, ao perceber que seria abordado, tentou fugir para um beco próximo. Os agentes realizaram um cerco e conseguiram capturá-lo. Durante a revista, souberam que o mesmo era conhecido como “Dick” e seria gerente do tráfico na localidade. Ele foi encaminhado juntamente com o material à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em outra ocorrência, cujo objetivo era averiguar outro Disque Denúncia, desta vez no Morro da Carioca, a equipe do 33º BPM avistou três homens em atividade suspeita e procederam à abordagem. Eles tentaram fugir para uma área de mata, mas um, que possuía em suas mãos uma sacola transparente, acabou sendo capturado. No interior da sacola, os agentes conseguiram apreender 110 pinos de cocaína. Diante dos fatos, procederam à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que em Angra dos Reis, a população pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.