Integrantes da quadrilha ‘Novo Cangaço’ são transferidos para presídio

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 16:31 horas

Eles são responsáveis, segundo a polícia, por explodir e roubar caixas eletrônicos no interior do Rio de Janeiro e em Minas Gerais

Mendes – Agentes da 97ª DP (Mendes), coordenados pelo delegado titular João Bicudo, transferiram nesta sexta-feira, dia 9, quatro suspeitos integrarem um grupo chamado “Novo Cangaço”. Segundo a polícia, eles integram uma quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos de agências bancárias usando explosivos no interior do Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Também participaram da ação da Delegacia de Engenheiro Paulo de Frontin e policiais do 10º Batalhão da PM. A investida policial desbaratou um plano da quadrilha de assaltar cinco bancos no município de Mendes, que aconteceria na quinta-feira (08/07).

Segundo as investigações, os quatro presos eram responsáveis pelo mapeamento dos locais para que os demais integrantes da organização criminosa – formada por cerca de 20 homens do Rio de Janeiro e de São Paulo – levassem os explosivos e armas de grosso calibre para praticar os assaltos e elaborassem as rotas de fuga.

De acordo com os agentes, os suspeitos atuavam com violência durante as ações criminosas. Em algumas ocasiões, atacavam policiais que tentavam impedir os roubos.

De acordo com os agentes, a quadrilha atuou, no último domingo (04/07), no município de Rio das Flores, onde levou quase R$ 300 mil de uma agência bancária. Os bandidos também praticaram um assalto na cidade de Pirapetinga, em Minas Gerais, no mês passado, entre outras ações criminosas praticadas em diversas cidades mineiras e do interior do Rio de Janeiro.

As investigações continuam para identificar todos os integrantes da organização criminosa.