Integrantes de quadrilha que aplicava golpe em vendas de tinta são transferidos para o sistema penitenciário

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 15:18 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) transferiram na terça-feira, dia 30, para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, dois homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa que enganava pessoas na região Sul Fluminense. Eles foram capturados, na segunda-feira, dia 29, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Volta Redonda.

A investida contou com a participação de policiais rodoviários federais. Um fato que chamou a atenção dos policiais foi um cartão bancário encontrado com os golpistas, usado para receber o dinheiro obtido com a prática criminosa. No lugar do nome do correntista, havia a inscrição “O golpe tá aí”.

De acordo com as investigações, a quadrilha é oriunda do município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e aplicava o chamado “golpe da tinta”. Os criminosos selecionavam vítimas e as procuravam em casa, oferecendo latas de tinta com preços bem inferiores aos praticados no mercado. O material, contudo, era falsificado.

Na hora da cobrança, os golpistas alteravam o valor na maquininha de cartão de crédito, tirando da vítima dez vezes mais do que havia sido acordado.

Os agentes apuraram que os integrantes da quadrilha alugavam veículos na cidade de São Paulo e se deslocavam para o Sul Fluminense. Com os ganhos com a prática criminosa, os golpistas ostentavam vidas luxuosas no Rio de Janeiro e na Região dos Lagos.

No desenrolar das investigações foi possível identificar seis integrantes desta quadrilha. A partir disso, foi estabelecido uma parceria junto à PRF, para que caso os agentes abordassem jovens com latas de tintas dentro do veículo, atentassem para a situação deste golpe. A troca de informações permitiu que os bandidos fossem presos em flagrante por associação criminosa, receptação e concurso material.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, solicitou à população para que fique atenta para esse novo golpe na praça, e que desconfie quando oferecerem mercadoria com preços abaixo do mercado.