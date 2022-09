Irmã de ex-jogador do Fla tem prisão decretada suspeita de estelionato em venda de ingressos para o Rock in Rio

Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 15:02 horas

Lívia da Silva Moura é irmã do ex-jogador do Flamengo, Leonardo Moura

O MPRJ, por meio da 1ª Promotoria de Investigação Penal Territorial da Zona Sul e Barra da Tijuca, e a Polícia Civil deflagraram na manhã desta segunda-feira (05/09) operação para prender Lívia da Silva Moura, suspeita de estelionato na venda de ingressos para o Rock in Rio. A operação também cumpre mandados de busca e apreensão em vários endereços. As medidas cautelares têm o objetivo de cessar a fraude contra milhares de pessoas, vítimas do golpe aplicado pela investigada que podem superar a casa dos R$ 300 mil. Foi determinada ainda, a apreensão de materiais de informática e telemática que serão submetidos a perícia. A investigada teve sua prisão decretada, mas se encontra no momento foragida da Justiça.