Itatiaia: Operação Foco apreende mais de seis mil garrafas de cerveja adulteradas

Itatiaia – Equipes do Programa Operação Foco Divisas, do Posto de Controle de Fiscalização de Nhangapi-Itatiaia, apreenderam mais de seis mil garrafas de cerveja com indícios de falsificação. A ocorrência foi registrada no fim da tarde da última quinta-feira (30) e se estendeu até essa sexta-feira (1º), quando representantes da marca da cerveja confirmaram a suspeita de adulteração.

De acordo com os agentes, o motorista de um caminhão baú passou por fora do posto fiscal e foi abordado após evasão. Questionado sobre os engradados, ele alegou apenas que as bebidas seriam entregues em Volta Redonda, conforme constava em nota fiscal.

O motorista alegou que a mercadoria saiu de Resende e ele precisou passar pelo posto fiscal após encontrar com o sogro em uma cidade vizinha.

Segundo o representante da cervejaria AmBev, a análise na adulteração nos rótulos, a validade dos lotes e o horário da produção constataram as irregularidades e violação nas garrafas que seriam de outra marca não informada. Foram apreendidas 6.048 garrafas de 600 ml.

A ocorrência foi registrada na 99º Delegacia de Polícia. O caminhão ficou acautelado no posto fiscal e a mercadoria apreendida. Já o motorista prestou depoimento e foi liberado.