Jovem assassinado no distrito da Califórnia é sepultado em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 19:59 horas

Volta Redonda – O corpo de Jordan Teodoro da Silva, de 21 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (8), no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. Ele foi morto a tiros neste domingo (7), na Rua 5, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Durante o tiroteio, um menino de 4 anos foi vítima de bala perdida, conforme informações repassadas a policiais. A criança foi ferida na mão e perna esquerdas. O menino foi socorrido no Hospital São João Batista, e seu estado de saúde é estável.

Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) apuram o crime.