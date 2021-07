Jovem bate com carro em muro ao ser perseguido por PMs

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 17:49 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 21 anos, foi detido na noite de quinta-feira, dia 29, após ele bater com o Monza que dirigia em um muro, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. O acidente ocorreu quando o suspeito que conduzia o Monza, junto outras pessoas que estavam em um Gol, não obedeceram a ordem dos agentes para estacionarem os veículos.

O rapaz ficou ferido e foi socorrido na Santa Casa de Barra Mansa. Em seguida foi levado para a Delegacia de Barra Mansa. Os PMs não explicaram se algo de ilícito foi encontrado com o motorista.

Já as pessoas que estavam no Gol conseguiram escapar da perseguição policial. O carro foi encontrado abandonado e com a chave na ignição, no bairro Vale do Paraíba.