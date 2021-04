Jovem com passagem pela polícia fica ferido em troca de tiros com a PM

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 10:18 horas

Suspeito de atirar contra a Polícia Militar conseguiu fugir; confronto aconteceu no bairro Jardim Vila Rica, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um jovem, de 21 anos, com passagens pela polícia, ficou ferido na noite desse domingo (04), no bairro Jardim Vila Rica, em Volta Redonda, durante uma troca de tiros com a PM. Um homem, não identificado, suspeito de ser o comparsa do jovem e atirar contra a Polícia Militar, conseguiu fugir. O suspeito ferido foi levado ao Hospital São João Batista pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na 93ª DP.

Segundo a PM, os agentes faziam patrulhamento na Rua 31 e, em dado momento, tentaram abordar um jovem, suspeito de tráfico. Durante tentativa de abordagem, o jovem e o suposto comparsa fugiram. Houve troca de tidos e o jovem foi atingido na perna, enquanto o outro escapou.

De acordo com a PM, após o confronto, os agentes estiveram na casa do suspeito ferido e, com a permissão de um parente do jovem, fizeram buscas no imóvel. No local foram encontrados um revólver calibre 38 com quatro munições, 112 pinos de cocaína, duas roupas camufladas, uma balança digital, duas facas e R$ 150 em dinheiro.